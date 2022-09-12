Певец Виталий Козловский, получивший орден от президента, несмотря на поездку в москву во время войны, пытается реабилитироваться.

23 августа, в канун Дня Независимости, Владимир Зеленский наградил орденами ряд известных украинцев, среди которых оказался и Виталий Козловский.

Позже певица Анжелика Рудницкая в интервью Елене Берестенко напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года сражалась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в москве. Поэтому решение о присвоении ордена "За заслуги" ІІІ степени Виталию артистка назвала "плевком в лицо украинскому народу".

Рудницкая вспомнила также, что в 2017 году Козловский с цветами встречал скандальную сепаратистку, поддерживавшую оккупантов экс-мэра Славянская Нелю Штепу.

Сейчас артист ездит по стране с благотворительными концертами в поддержку ВСУ и пострадавших от российского вторжения. В этот раз на своей странице в Instagram Виталий разместил видео, на котором общается с украинскими защитниками, дает автографы, а бойцы радушно его принимают.

"Каждый день молимся и благодарим наших воинов за то, что живем дома в Украине и за то, что освобождают наши оккупированные территории! Слава ВСУ! 🙏🏼❤️✊🏼", — написал Козловский под видео.

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом.

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