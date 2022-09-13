Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в тот раз звезда выложила необычное видео, на котором читает стих украинского поэта Юрия Издрыка.

В ролике Наталка запечатлена в интересной локации со старой деревянной церквушкой и множеством зелени вокруг. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – на ней светлый костюм с жилеткой и поясом, который подчеркнул стройную фигуру. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Денисенко поделилась: "#наталкачиталка сегодня это стихотворение Юрия Издрыка "інший". Кто был на моем вечере, слышал историю о том, что раньше я больше любила стихи о любови-моркови, но с годами, все больше тянусь к таким философским стихам, когда каждое слово хочется обдумывать… Мы так спешим всегда (я очень), а иногда нужно вслушиваться, постоять, помолчать, подышать…".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео актрисы: "Сильно", "Мурашки по телу. Спасибо", "В Вашем исполнении эта поэзия звучит совсем по-другому", "Красивая", "Это очень красиво", "Как красиво. Спасибо вам, что вдохновляете", "До слез", "Непревзойденно, Наталочка. И стихотворение очень чувственное!", "Очаровывает".

Напомним, "Мы держимся…": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала, какое будущее ждет Украину.

Как сообщала Politeka, "У кого такое же?": Могилевская обратилась к украинцам после новостей о контрнаступлении ВСУ.

Также Politeka писала, что "До встречи…": Каменских побыла дома и снова собралась за границу, видео.