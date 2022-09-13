Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, недавно звезда вернулась в Киев после нескольких месяцев жизни за границей и теперь сообщила о возвращении в эфир "Голосу країни", где она тренер.

Как видно, Надя опубликовала кадры из закулисья съемок проекта, на которых появилась в необычном образе. Перед камерой артистка позировала в необычном черно-белом платье-пиджаке с тугим поясом, который подчеркнул стройную фигуру. Свой образ артистка дополнила в черных туфлях на высоких каблуках с белыми носочками. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Очень счастлива, что проект "Голос країни" возвращается в эфир и будет помогать ВСУ. Этот проект очень особенный и важный для каждого. Буду ждать вас в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00. До встречи".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Вау, какое же счастье, что "Голос" возвращается", "Надя, я так ждала возвращения "Голоса". Теперь смогу хоть немного отвлекаться", "Я уже готова болеть за лучшую команду этого сезона. Команда – DOROFEEVA", "Сколько радости!", "Какая красивая. Ждем проекта, очень интересно".

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