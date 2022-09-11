Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців зі зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео з донькою Настею та розповіла корисний лайфхак.

У ролику Катерина залишається за кадром, натомість шанувальники можуть побачити маленьку Настю у вбранні балерини. Вона повертається до мами спиною, і та починає робити зачіску всіх балерини – гульку-вправу. Катя акуратно розчісує волосся доньки, потім збирає їх у хвостик і починає закручувати гульку.

У підписі до публікації Кухар написала: "Піст для мам майбутніх балетних зірочок. Є час потренуватися до навчального тижня робити балетні гульки-равлики. Зняла вам туторіал, як швидко та якісно це можна зробити. Відразу скажу: головне – це підбити руку, а далі все піде як по маслу. Неслухняне волосся можна закріпити тоненькою сіточкою перед фіксацією шпильками. Тренуйтеся і все буде добре! А моя маленька балерина готова до своїх занять!".

Шанувальники тут же почали коментувати нове відео балерини: "Красуня", "Маленьке сонечко", "Вона теж займається балетом?", "Відчувається безмежна любов матері до дитини. Щастя вам! мама", "Це вже генетично, коли тато та мама танцівники найвищого класу!".

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