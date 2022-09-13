Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик после ухода с телевидения поразила поклонников новым видео.

В этот раз на своей странице в Instagram Ребрик продемонстрировала еще один свой талант. Оказывается, артистка хорошо играет на пианино. Ведущая показала на видео фрагмент своей игры и добавила, что ее мужу очень понравится.

Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем Андреем Диким благодаря проекту "Танцы со звездами". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).

"Иногда, моя терапия - музыка…PS Андрей Дикий, знаю, как ты любишь когда я играю. Теперь слушай 😂❤️", - написала Ребрик под видео.

Поклонники в комментариях восхищаются талантами Лилии:

"Хорошая музыка, хороший исполнитель 🔥";

"Одним словом - талант";

"Лиля, Вы такая многогранная личность 😍 восхищаюсь Вами";

"Какая замечательная мелодия. А Вы еще и так хорошо играете 👏👏👏 Вы просто талантище";

"талантливый человек, талантливый во всем";

"Очень красиво и душевно! Невероятная женщина! Обнимаю! 🥰";

"Это кааааайф 🤤❤️ можно слушать ♾️ терапия для сердца и души";

"Может вы еще и крестиком вышиваете?";

"Какая же вы талантливая! И танцы, и музыка, и театр, да еще и мама и жена высший класс!";

"Круто! А Андрея прекрасно понимаю))) я тоже замираю, когда жена играет, это какая-то особая магия)";

"Талантлива и прекрасна! И все это - в одной маленькой женщине!!!!";

"Это удовольствие такое смотреть и слушать".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.