В этот раз на своей странице в Instagram Ребрик продемонстрировала еще один свой талант. Оказывается, артистка хорошо играет на пианино. Ведущая показала на видео фрагмент своей игры и добавила, что ее мужу очень понравится.
Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем Андреем Диким благодаря проекту "Танцы со звездами". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).
"Иногда, моя терапия - музыка…PS Андрей Дикий, знаю, как ты любишь когда я играю. Теперь слушай 😂❤️", - написала Ребрик под видео.
Поклонники в комментариях восхищаются талантами Лилии:
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"Хорошая музыка, хороший исполнитель 🔥";
"Одним словом - талант";
"Лиля, Вы такая многогранная личность 😍 восхищаюсь Вами";
"Какая замечательная мелодия. А Вы еще и так хорошо играете 👏👏👏 Вы просто талантище";
"талантливый человек, талантливый во всем";
"Очень красиво и душевно! Невероятная женщина! Обнимаю! 🥰";
"Это кааааайф 🤤❤️ можно слушать ♾️ терапия для сердца и души";
"Может вы еще и крестиком вышиваете?";
"Какая же вы талантливая! И танцы, и музыка, и театр, да еще и мама и жена высший класс!";
"Круто! А Андрея прекрасно понимаю))) я тоже замираю, когда жена играет, это какая-то особая магия)";
"Талантлива и прекрасна! И все это - в одной маленькой женщине!!!!";
"Это удовольствие такое смотреть и слушать".
Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.