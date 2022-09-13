Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения малышки.
Подросшая дочь Макса Михайлюка стала всё чаще появляться в Инстаграм-аккаунте Даши Хлыстун.
Теперь в своих сторис гордая мама решила показать Ариану на прогулке.
Полуторагодовалая малышка была очень модно одета. На ней красовалась «дутая» жилеточка пудрового оттенка, из-под которой проглядывал черный спортивный костюм.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Оккупанты сбежали из еще одного города, но закрепляются на других позициях: "Cтягивают остатки войск"
Кадыровцы попали в окружение, что известно на данный момент: "Живьем брать!"
Плачут и прощаются с родными: контрнаступление ВСУ заставило оккупантов в панике убегать, перехват СБУ
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" удивила кадрами с бойфрендом: "Видите, как аккуратно этот паренек..."
Дочь Михайлюка пыталась покормить голубей в этом ей помогала более старшая девочка.
Напомним, жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку
А еще Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мини-бикини позволила полюбоваться собой возле бассейна