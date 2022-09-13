Украинская модель и жена героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун вывела на прогулку стильно одетую дочь.

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк и Даша Хлыстун познакомились в соцсетях почти сразу после финала шоу "Холостяк". Как известно, с победительницей проекта Дашей Ульяновой отношения у пилота не сложились. Через некоторое время влюбленные стали жить вместе, вышла замуж пара после рождения малышки.

Подросшая дочь Макса Михайлюка стала всё чаще появляться в Инстаграм-аккаунте Даши Хлыстун.

Теперь в своих сторис гордая мама решила показать Ариану на прогулке.

Полуторагодовалая малышка была очень модно одета. На ней красовалась «дутая» жилеточка пудрового оттенка, из-под которой проглядывал черный спортивный костюм.

Дочь Михайлюка пыталась покормить голубей в этом ей помогала более старшая девочка.

Напомним, жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку

А еще Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мини-бикини позволила полюбоваться собой возле бассейна