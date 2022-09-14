Так, в своих Instagram-stories жена украинского музыканта объяснила почему на несколько дней исчезла из соцсетей и рассказала о приятных встречах, которые случились за последние четыре дня.
Сначала Снежана показала кадры выступления за границей группы 5'Nizza, солисом которой является ее муж Сергей Бабкин.
«Этот вечер пополнил нашу шкатулку счастья», - отметила она.
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Затем женщина рассказала, что к ним в гости в Германию наведалась кума, с которой они не виделась долгое время.
«Не виделись с января. Столько всего случилось за это время», - поделилась воспоминаниями жена музыканта.
Еще одним приятным моментом стала встреча с тренером по йоге.
И в заключении Снежана Бабкина рассказала о поступке земляков, которых неожиданно встретила, гуляя по улицам немецкого города.
«Случайно встретились на улице с харьковчанами и они подарили мне букет подсолнечников. Украинцы - это большая любовь. Самые лучшие люди», - отметила супруга артиста.
Она показала кадры, на которых видно, что Снежана и Сергей были приятно удивлены.
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