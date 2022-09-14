Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана вышла на связь после небольшого перерыва и рассказала о жизни семьи за границей.

Так, в своих Instagram-stories жена украинского музыканта объяснила почему на несколько дней исчезла из соцсетей и рассказала о приятных встречах, которые случились за последние четыре дня.

Сначала Снежана показала кадры выступления за границей группы 5'Nizza, солисом которой является ее муж Сергей Бабкин.

«Этот вечер пополнил нашу шкатулку счастья», - отметила она.

Затем женщина рассказала, что к ним в гости в Германию наведалась кума, с которой они не виделась долгое время.

«Не виделись с января. Столько всего случилось за это время», - поделилась воспоминаниями жена музыканта.

Еще одним приятным моментом стала встреча с тренером по йоге.

И в заключении Снежана Бабкина рассказала о поступке земляков, которых неожиданно встретила, гуляя по улицам немецкого города.

«Случайно встретились на улице с харьковчанами и они подарили мне букет подсолнечников. Украинцы - это большая любовь. Самые лучшие люди», - отметила супруга артиста.

Она показала кадры, на которых видно, что Снежана и Сергей были приятно удивлены.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать на выплаты в Германии: неожиданные кадры

А еще Politeka писала, что жена Бабкина показала у моря, как выглядит счастливый выходной с детьми без лишнего шума

Также Politeka сообщала, что жена Бабкина поделилась фирменным рецептом любимого блюда