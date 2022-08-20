Жена Сергея Бабкина Снежана решила показать украинцам, как сейчас проходят ее выходные с детьми.

Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который поддерживает наших защитников и часто выступает на благотворительных концертах. Он рассказывает о своей жизни в сети и пубилкует много интересного.

Супруга артиста Снежана Бабкина в свою очередь публикует кадры из концертов мужа и поддерживает его всеми способами. Вместе с детьми она ездит по разным городам, чтобы быть рядом с супругом.

А в этот раз устроила себе с ними мирный вечер и показала, как счастлива спокойно провести время без лишней суеты и паники.

"Наши" - коротко написала Снежана под кадрами.

Также известно, Бабкин переработал знаменитую песню группы 5'Nizza «Я солдат». Теперь она звучит на украинском языке.

«Это действительно особенная песня, которая до сих пор является визитной карточкой группы 5'Nizza, все ее знают. Это композиция, которая через определенные промежутки времени снова дает о себе знать, возвращается какой-то другой гранью, и мы на нее по-другому смотрим и чувствуем», – отметил музыкант.

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