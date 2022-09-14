53-летняя Дженнифер Лопес сейчас довольно часто появляется на публике в модных и трендовых образах. Причем исполнительница делает акцент всегда на своих пышных формах и старается подчеркнуть, что правда выглядит моложе обычного.

Поклонники поддерживают Дженнифер и всегда оставляют восторженные комментарии, в особенности восхваляют фанаты одежду Лопес, которая как бы показывает, насколько хороша кожа у артистки без всяких подтяжек.

Еще недавно Дженнифер доказывала, что ее бренд косметики знает, как избежать появления морщин и именно поэтому она так хорошо выглядит. На презентации новой коллекции любимой обуви звезда также смогла подчеркнуть сияющий вид, в особенности с дорогими украшениями и париком.

Почти все время Лопес на кадрах позирует в париках, скрывающих ее короткие и чуть вьющиеся волосы. Не секрет, что у Дженнифер есть целая комната с париками, за которыми она ухаживает.

У артистки уже давно короткие локоны и показывает их она довольно редко, предпочитая просто носить парики.

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