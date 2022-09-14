Миша Романова, как и Макс Барских, родом из временно оккупированного россиянами Херсона.
До февраля 2022 года артистка строила карьеру и в Украине, и в России. Однако на четвертый день полномасштабной войны признала, что "армия Путина напала" на ее страну.
Певица уехала за границу с маленьким сыном Мартином, крестным отцом которого является Макс Барских. Но сейчас уже вернулась из Германии в Киев.
У себя в Инстаграм Миша Романова выложила фото сделанное со своей коллегой, бывшей участницей коллектива «ВИА Гра» Анастасией Кожевниковой.
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«Теплая и долгожданная встреча с @anastasiakozhevnikova 🥰💛💙», - написала артистка.
Звездніе коллеги и обычные украинцы с восторгом прокомментировали фото Романовой.
"Какие красавицы",
"Скучаю по вам! Красивые такие",
"Две легенды встретились снова",
"Привет милые дамы😍😘😘😘, как я рад что вы вместе",
"Лучшие", - пишут в сети
Напомним, подруга Макса Барских Романова озадачила дерзким рождественским образом
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