Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра, которая дружит с Максом Барских, который после 24 февраля вернулся в Украину и пошел в военкомат. Миша, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Романова и об Инстаграм, где в этот раз поделилась трогательными кадрами о столице Украины - Киеве. На них Миша была в провокационном боди.

"Моя душа с тобой, где бы я ни была…Сумую, моя родина", - написала Романова.

Фанаты поставили публикации более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мы все очень скучаем!!! И это не просто слова!!! У меня разрывается всё внутри! Я так хочу домой", "Как красиво и больно", "Промурашило 200 раз", "Да, скучаем ежеминутно и каждый день, родная Родина держись!", "Очень хорошо, приятно смотреть", "Привет ! Я из Харькова… Война сначала заставила меня остановиться, но я взяла все силы в кулак и начала свою деятельность уже в другом городе Украины".

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