Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала любимое место на земле.

Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина после возвращения домой в Украину стала активнее общаться с поклонниками на родном языке и чаще снимает ролики из Киева.

«Лучшее место на земле 🇺🇦» - коротко подписала свой новый ролик артистка. Позируя в удобном осеннем луке, звезда покрасовалась перед камерой и впечатлить также стильным видом в целом.

Как и ожидалось, ролик с прогулки Мишиной в сети оценили положительно. После возвращения Ксения постаралась показать: она сильно скучала по дому:

«Какая невероятная красота 😍; Вы дома 💛💙; Спасибо за позитив!😍; Какое крутое видео, которое просто пронизано жизнью ❤️‍🔥🤩; Лучшее ❤️; Какая вы красавица!; Красотка❤️; Моя любимая станция метро 😍; Очень красивая и счастливая!❤; Невероятная красавица, люблю безгранично ❤; Красиво смонтировано. Классный "ролик".😍».

Также артистка решила похвастаться милой встречей с коллегой Женей Котом.

Вместе с хореографом, с которым когда-то победила на танцевальном шоу, Мишина появилась на съемках нового шоу и даже похвасталась наградой.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.