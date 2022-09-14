Популярная украинская телеведущая, интервьюер и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая с начала войны много ездит за границу и занимается помощью украинским детям и женщинам, чатсо радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила видео, в котором рассказала о своей жизни в Европе и заинтриговала новым интервью.

Как оказалось, Маше удалось взять интервью у министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Но перед тем, как показать его зрителям Ефросинина записала видео, в котором сделала интерсную подводку к нему. Как оказалось, во время своих визито и в жизни в Европе телеведущая столкнулась с тем, насколько там "все в бумаге", тогда как в Украине все давно можно использовать в электронном виде.

"Сегодняшний стрим о том, как нужно уметь признавать хорошее – положительные результаты работы, и не только своей. Особенно когда чьи-то достижения являются настоящим маркером прогрессивности твоего государства! Беседа обо всем этом с @michael.fedorov оказалась еще более интересной, чем я ожидала. Интервью уже на моем канале", - заинтриговала Ефросинина в подписи к своему эмоциональному видео.

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