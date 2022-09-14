Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны долгие месяцы жила в Испании, а недавно вернулась в Киев без мужа Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка сообщила, что возвращается в Ипанию, где собирается двть два концерта, а еще она готовит благотворительный аукцион.

На своей странице в соцсети Настя поделилась милыми фото и рассказала о своих планах. Как видно, на новой фотографии артистка появилась в простом светлом ообразе с распущенныи волосами и легким макияжем. В руках она держит книгу, которая станет одним из лотов в ее будущем благотворительном аукционе.

В подписи к публикации Каменских раскрыла все подробности: "Друзья, через несколько дней мы встретимся с вами на моих концертах в поддержку Украины. Кроме того, что донаты с билетов пойдут на дроны, мы также подготовили благотворительный аукцион вместе с ГО @gosensorica и ее главой @kazakovaelen, на котором представлены эксклюзивные лоты от меня, чтобы помочь 8-летней Еве из Харькова получить жизненно важное лекарство. Все, у кого есть возможность, приходите на концерты, чтобы иметь возможность принять участие в аукционе и получить один из 3 по-настоящему эксклюзивных лотов. Я уверена, что объединившись, мы можем все! Жду вас на концертах 15/09 и 18/09 в Марбелье и Аликанте! Ссылки на билеты в профиле. Все будет Украина!".

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