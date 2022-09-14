Выступление певицы Натальи Могилевской оказалось на грани срыва, знаменитость потеряла голос, когда радовалась успехам ВСУ на фронте.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинская певица Наталья Могилевская рассказала о случившемся.

Знаменитость записала сторис, пока ее приводили в порядок визажисты.

По словам Натальи, накануне утром она вообще не разговаривала, а врачи не верили, что к вечеру ее голос восстановится.

«Сегодняшний спектакль был на грани срыва. Утром я вообще не разговаривала. Но я очень не хотела его отменять и лишаться нашей встречи. Врачи не верили, но на удивление, во время выступления голос прорезался. Есть Бог на свете! Действительно, надо просто молиться», - сообщила звезда.

В начале спектакля, перед исполнением песни "Місяць", звезда обратилась к публике.

«Возможно, вы услышите, что у меня почти нет голоса, но я верю в чудо, и в то что он появится, потому что я сорвала его от радостей за наши успехи на фронте. И вот оно, чудо, произошло, голос вернулся! Спасибо Богу, ВСУ и нашим золотым людям! Украина победит!", - с радостью рассказала она.

Отметим, что Наталья Могилевская дебютировала в качестве актрисы в моноспектакле "Я вдома".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

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