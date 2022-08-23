Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Наталья была в Киеве с первых дней войны и находилась вместе с киевлянами в метро. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами перед выходом на сцену.

"Кк всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Но сегодня особенный случай. 18:00. Премия "Национальная Легенда Украины". Включайте", - написала Наталья.

"Парни сзади огонь", "А парни огонь", "Вояки на заднем плане, может нужно скромнее вести себя сейчас", "Зато за вами парни не волнуются вообще", "Наталья, я так вами горжусь, вы такая молодец", "ребята на заднем плане - Коля и Салемчик ваще отпадающие...кто там думает,что им на передовую,не переживайте,они там были и даже Даниэль ранен был...Пусть лучше поднимают боевой дух наших героев с ВСУ своими выступлениями".

Напомним, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев

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