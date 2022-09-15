Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина активно ведет социальные сети после возвращения домой в Киев. Исполнительница показывает свои модные образы и рассказывает о работе, также успевает артистка осветить ситуацию в стране и рассказать о полезной помощи для украинцев.

Однако не забывает Мишина интриговать фанатов интересными образами. Не секрет, что она уделяет много времени уходу за собой, поэтому с легкостью показывает стройную фигуру и делится лайфхаками.

«Сегодня я – это смелость! Хорошего дня, но друзья… Вы не представляете, как иногда сложно быть блогером с утра. Даже писать ничего не буду.

Это просто какой-то капец. Я встала в восемь утра, пока я все отсняла для вас… пока смонтировала, выбирала какую-то там музыку более-менее. Все! Уже пол дня прошло! Это просто…» - возмутилась Ксения.

Также Мишина решила детальнее рассказать, как начинается ее правильное утро. Звезда не только много времени уделяет уходу за собой, но также давно увлечена тренировками, медитацией и йогой.

«Утро началось с пранайами. Это дыхательная практика. Балансирует все системы и эмоциональное состояние. Очень крутая штука. Желательно делать каждый день. Через некоторое время – вы будете космос.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.