Как сообщает Politeka.net, забавный кадр выложила в своих Инстаграм-сторис новоиспеченная жена участника первого проекта «Холостячка» Алина Смирнова.
На снимке Андрей лежит в постели и обнимает домашнего питомца, который свернулся клубочком и прижался к шоумену.
"Мое идеальное утро", - говорится в подписи.
Сразу видно, что в новой семье царит идиллия и любовь.
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Отметим, чтопосле шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.
В Киеве в атмосферном заведении на крыше одной из высоток они сыграли свадьбу, на которую позвали самых родных и близких людей.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал
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