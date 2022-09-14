В сети показали, как выглядит идеальное утро участника «Холостячки» Андрея Рыбака после женитьбы.

Как сообщает Politeka.net, забавный кадр выложила в своих Инстаграм-сторис новоиспеченная жена участника первого проекта «Холостячка» Алина Смирнова.

На снимке Андрей лежит в постели и обнимает домашнего питомца, который свернулся клубочком и прижался к шоумену.

"Мое идеальное утро", - говорится в подписи.

Сразу видно, что в новой семье царит идиллия и любовь.

Отметим, чтопосле шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.

В Киеве в атмосферном заведении на крыше одной из высоток они сыграли свадьбу, на которую позвали самых родных и близких людей.