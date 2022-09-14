Светлана Тарабарова заявила, что вопросы о подруге загоняют ее в тупик и сейчас, когда Регина Тодоренко дефилирует красной дорожкой кинофестиваля в москве.

Между бывшими участницами группы "Real O" Светланой Тарабаровой и Региной Тодоренко были дружеские и близкие отношения. Однако во время войны одна из подруг выбрала свою страну, а другая – молчаливую жизнь и деньги в россии.

Светлана Тарабарова в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ" призналась, считает ли молчунку Тодоренко своей подругой.



Светлана Тарабарова заявила, что вопросы о подруге загоняют ее в тупик и сейчас, когда Регина Тодоренко дефилирует красной дорожкой кинофестиваля в москве. Певице все еще тяжело отречься от подруги и она не хочет ее критиковать.

Хотя она признает, что всеми способами пыталась достучаться до Тодоренко и просила ее прервать молчание. Однако все попытки были напрасны, что очень огорчает Светлану.

"Честно, я не знаю, что отвечать на вопрос о Регине Тодоренко... Мы не общаемся. Очень редко. В начале она пыталась найти оправдания. Я ей писала откровенно: "Люди хотят, чтобы ты сделала выбор, показала свою позицию. Ты нужна людям своим словом". Наверное, для нее это слишком сложно" – поделилась мыслями Светлана Тарабарова.

Слава Демин прямо спросил Светлану Тарабарову: "Она до сих пор твоя подруга?" На что звезда ответила: "Я не могу сказать, что нет. Но я очень на нее обижена, как и все мы".

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