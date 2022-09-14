Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно выступает с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из новой фотосессии, а в подписи к нему пригласила украинцев на своей концерт.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в красивой локации среди цветов, она присела в изящной позе и мило улыбается. Перед камерой артистка пояивлась в нарядном белом платье, поверх которого накинула нежно-розовый пиджак. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж.

В подписи к фотографии Огневич написала: "ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Сегодня! Хмельницкая областная филармония Тур #СВІТЛО продолжается, и я жду вас на концерте сегодня! Каждое выступление – откровение и магия! Вы меня очень сильно вдохновляете. Встретимся вечером!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артистки: "Как жаль, что я сейчас не дома в Хмельницком", "Как всегда, цветущая красавица", "Красавица", "Прекрасная", "Красотка", "Прекрасная леди", "Красавица! Схожу с ума с вас и вашей красоты. Неповторимая. Ваш взгляд и улыбка в самое сердце, потрясающе восхитительна", "Лучшая, потому что украинка".

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