Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны активно выступает со своим коллективом с благотворительными концертами, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась трогательными кадрами с концерта в Днепре, который проходил на станции метро.
Как оказалось, свое выступление KAZKA приурочили ко Дню города Днепр, но из-за постоянной ракетной угрозы, концерт проходил в подземке. Однако, судя по кадрам, даже в таких обстоятельствах, атмосфера в метро была очень душевной и трогательной.
В подписи к публикации Зарицкая написала: "День Днепра. Смелый современный классный город, который мы были счастливы поздравить с праздником лично. Правда, по всем канонам: концерт на станции метро "Вокзальная", благотворительный сбор на карету скорой помощи, постоянные тревоги и прилеты по городу. Но вы заполнили каждый сантиметр станции, пели с нами, улыбались. Такие свободные, искренние и храбрые. Настоящие хедлайнеры нашего сердца. Война постоянно рядом, но с вами – не страшно. Любим!".
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