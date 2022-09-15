Как пишет Politeka.net, летом прошлого года жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова родила первенца. Мальчика назвали Львом. В этом году пара решила обвенчаться и теперь заговорила о пополнении в семье.
Так, на своей странице в Instagram популярная блогерша призналась, что задумывается о рождении второго ребенка. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
По словам Квитковой, у нее большие проблемы со спиной и медики запретили ей любые нагрузки. Но девушка не отчаивается и уже нашла решение из этой проблемы. Она, как утверждает Даша, записалась на йогу.
Теперь в своих Инстаграм-сторис Никита Добрынин устроил традиционную рубрику вопрос-ответ. Так, один из пользователей спросил мужчину, сколько детей он хочет иметь.
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«Я за двоих или даже троих. Война меняет планы, но мы всё равно хотим», - ответил Никита.
Также телеведущий не считает свои отношения с Квитковой идеальными, однако в их семье есть несколько правил, которые он перечислил.
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