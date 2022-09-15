Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который после начала войны в Украине проявил гражданскую позицию и свернул всю свою деятельность в россии, попал в громкий скандал. В своих Instagram-сторис артист опубликовал пост, в котором сообщил, что отменяет свой концерт в Азербайджане.

"Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане. Любая страна, позволяющая себе проявлять агрессию против другой – не место для моих концертов", - подписал сторис Барских.

После этого артиста буквально распекли в соцсетях за поддержку Армении, на фоне обострения ситуации с Азербайджаном.

"Разочаровал и упал в глазах", "Еще бы знать, кто это", "Концерт отменен, флаг ему в руки и барабанные палочки", "Пусть теперь там дает концерт. Интересно они вообще его знают?", "Видать, чувак не в теме, да и зачем ему это надо. Его дело – песенки петь и бабки считать. Заплатили бы армяне больше, он для них бы и спел и сплясал", "Почему он не разобрался!? Что так трудно прочесть историю страны, где собираешься дать концерт!? Не разбирается, куда едет!? Поинтересовался бы из уважения ради", "Гнать его нужно в шею, а не деньги давать", "Это русский сепаратист и он скоро ответит за свои поступки. К сожалению, украинский народ не в силах бороться с внутренним врагом", - пишут пользователи в комментариях под новостью о Барских на фейсбук.

Отметим, в ночь на 13 сентября произошло очередное военное обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией. Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения и обстрелах. Армения обратилась в ОДКБ. Важно уточнить, что президент российской федерации путин полностью поддерживает Армению в этом конфликте.

Напомним, "Через несколько дней…": Каменских решила снова уехать из Украины, фото.

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