Украинский продюсер и репер, тренер "Голосу країни-12" Потап вернулся в Украину после полномасштабного вторжения россии. В интервью для "Сніданку с 1+1" на YouTube музыкант рассказал, как общался со звездами, находящимися в россии.
Он признался, что ему в основном писали именно оставшиеся в россии украинские звезды. Потап не называл имен, но признался, что с ними говорил.
"Некоторые написали мне после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну", – рассказал Потап.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Погиб партнер Кухар по сцене, появились подробности: "У него остались двое детей"
Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей: "Такая, тяжелая штука..."
"Куда ниже падать этой гниде?": ведущий "Ревизора" предал Украину и засветился в новом российском шоу
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
Потап также вспомнил случай, как услышал разговор Насти Каменских с одной из украинских звезд, занявшей молчаливую позицию.
"Слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы тебя лишили украинского гражданства". Это к нашей одной певице. Никто так не позвонил, не сказал, что мы с вами. Разочарован в тех людях, с которыми мы общались", – рассказал Потап.
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
Также Politeka писала, Горовая в крохотном топе и обтягивающих шортиках раскраснелась перед молодым красавчиком.