Тренер "Голосу країни-12" Потап признался, что ему в основном писали именно оставшиеся в россии украинские звезды.

Украинский продюсер и репер, тренер "Голосу країни-12" Потап вернулся в Украину после полномасштабного вторжения россии. В интервью для "Сніданку с 1+1" на YouTube музыкант рассказал, как общался со звездами, находящимися в россии.

Он признался, что ему в основном писали именно оставшиеся в россии украинские звезды. Потап не называл имен, но признался, что с ними говорил.

"Некоторые написали мне после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну", – рассказал Потап.

Потап также вспомнил случай, как услышал разговор Насти Каменских с одной из украинских звезд, занявшей молчаливую позицию.

"Слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы тебя лишили украинского гражданства". Это к нашей одной певице. Никто так не позвонил, не сказал, что мы с вами. Разочарован в тех людях, с которыми мы общались", – рассказал Потап.



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