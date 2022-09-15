Гибель выдающегося украинского артиста балета Александра Шаповала потрясла не только его коллег, но и обычных украинцев.

Напомним, 13 сентября Екатерина Кухар, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета, сообщила о трагедии – не стало заслуженного артиста Украины, педагога дуэтного танца KSBC Шаповала Александра Николаевича.

Выяснилось, что Шаповал отдал свою жизнь в боях за Украину вблизи населенного пункта Майорск в Донецкой области – артист ушел на фронт добровольцем и был гранатометчиком.

«Сердце отказывается в это верить…. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил на сцене… А теперь его танец стал вечным….», - писала Кухар на своей странице в Instagram.

Александр в течение ряда лет был солистом балета Национальной оперы, где играл ведущие роли во множестве постановок: в классике и неоклассике.

«Вот действительно – уходят лучшие, в случае Саши – это не фигура речи», - сказала в разговоре с изданием «Фокус» сотрудница Нацоперы Лариса Тарасенко.

По ее словам, 25 февраля Шаповал ушел в тероборону, а потом в ВСУ. Оказался на фронте под Горловкой в штурмовом полке, обучился владению ручным гранатометом.

«В составе отделения выдвинулись на поселок Зайцево. Там закрепились возле Майорского – это передовая линия фронта», - рассказала Тарасенко.

В пять часов утра 12 сентября, по словам собеседницы журналистов, был сильнейший штурм и Александр Шаповал погиб вместе со своим напарником

«Они попали под минометный обстрел. Его напарник скончался через полтора часа, а Саша погиб мгновенно. У него остались двое детей. Без преувеличения, Саша был одним из лучших людей, которых мне посчастливилось знать», - рассказала Тарасенко.

Напомним, певец Макс Барских попал в громкий скандал.

Также сообщалось, что решение Вакарчука не возвращаться в "Голос страны" потрясло и восхитило украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный ведущий предал Украину и засветился в новом российском шоу.