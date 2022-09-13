За словами Кухар, обірвалося життя Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC Шаповала Олександра Миколайовича.

Шаповал загинув у боях за Україну поблизу населеного пункту Майорськ у Донецькій області – артист пішов на фронт добровольцем і був гранатометником.

«Серце відмовляється в це вірити…. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою… А тепер його танець став вічним…. Боляче…. Важко…. Вічна і світла пам’ять, Саш…

Назавжди у серці, пам’яті, душі…», -повідомила Кухар на своїй сторінці в Instagram.

В коментарях приголомшені трагічною новиною звичайні українці і артисти висловлюють слова співчуття.

«Який жах… Кать, обіймаю. Співчуваю близьким. Вічна пам‘ять», - написала українська співачка і модель Даша Астаф’єва.

«Вічна пам’ять. Він помер заради нас і наших дітей. Вічно будемо пам’ятати і цінувати наших героїв», - висловилася українська танцівниця, переможниця «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова.

«Так болить серце за кожного захисника,який боронячи нашу Неньку Україну - загинув.Чому? Чому ці нелюди прийшли на нашу Землю. Вічна пам'ять, герою!», «Вічна пам‘ять, Герої не вмирають», - залишають свої коментарі користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше Кухар показала дочку-балерину.

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