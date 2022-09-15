Потап отметил, что приехал в Украину давно, но не афишировал свое возвращение.

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко вернулся в Украину и дал первое интервью. В студии утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Потап рассказал, что все это время, пока его не было в Украине, он работал и объездил пол континента — от Польши до Латинской Америки. В связи с этим артист рассказал о хейте в свой адрес.

Потап рассказал, что не чувствовал хейт в свою сторону из-за того, что он не возвращался длительное время в Украину - его называли предателем и утверждали, что он прячется за границей. Музыкант признался, что почувствовал, что хейт стал более целенаправленным.

"Нет. Я не почувствовал, что стало больше хейта, я почувствовал, что хейт стал более направленный и направленный не только нами, украинцами. Я понимаю, что хейтом им руководят. Не поддавайтесь хейту, потому что хейт сейчас это оружие у врага в руках", — ответил он.

Потап добавил, что решил вернуться домой, чтобы поддерживать Украину на культурном фронте, при этом признался, что им с Настей Каменских удалось собрать 75 миллионов гривен.

"И концерты, и гуманитарка, и военная помощь. Ну и пора вернуться, потому что надо поддерживать Украину в культурном плане", — сообщил рэпер.

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.

Также Politeka писала, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей.