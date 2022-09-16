Популярная украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая с начала войны активно гастролирует со своим коллективом за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото из студии, чтобы напомнить о себе фанатам.

На новой фотографии Юлия запечатлела себя на телефон, стоя у микрофона с наушниками. Видимо, артистка пришла в студию звукозаписи, где готовит новый хит для фанатов. Перед камерой она появилась в светлой футболке с милым узором, ее волосы откинуты назад, а на лице нет макияжа, только кокетливая улыбка.

В подписи к публикации Санина написала: "Чтобы не забыли, как я выгляжу. Работаем". Поклонники не прошли мимо и ту же принялись комментировать новое фото звезды: "Ждем", "Ура, новый трек! Или альбом?", "Конечно не забыли. Жду новую музыку", "Наше солнышко, наша Юлечка. Ждем новости от вас и вашей группы с нетерпением! Очень соскучились по вам", "Да как о такой можно забыть", "Невероятная", "Красотка", "Обожаю", "Вас невозможно забыть", "Вас невозможно забыть", "Ты наше солнышко".

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