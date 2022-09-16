В этот раз на своей странице в Instagram Ребрик разместила уютную фотографию, на которой показалась на прогулке в обычном спортивном костюме.
"Просто сейчас, в этот момент, скажите своим родным, что любите их! Обнимите, приласкайте, позвоните, если они далеко, или напишите сообщения! В круговороте безумной жизни мы так редко признаемся друг другу в любви! А это на самом деле так важно - тем больше сейчас: как никогда!", - напомнила украинцам телеведущая.
На фото Лилия засветилась вместе с собачкой Дикси породы бишон фризе, которую семье знаменитости подарила певица Настя Каменских .
"А мы с Дикси желаем вам тихой ночью без тревог: внутренних и внешних! Утра с хорошими новостями! И тепла в каждой семье - даже если сейчас вы далеко друг от друга ❤️", — добавила ведущая.
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Поклонники в комментариях поддержали артистку:
"Это такое важное напоминание❤️";
"Как я Вас хочу обнять. Все обязательно будет хорошо 🙏🏻";
"Все будет УКРАИНА!💙💛🌻Спасибо всегда за вдохновение!!! Любим Вас!";
"Сколько в Вас добра и любви. И вы щедро дарите ее всем людям. Спасибо 🙏!";
"Лучшее фото в инстаграмме, принцесса очаровательная, так держать".
Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.