Знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик тронула поклонников обращением и фото со своим домашним любимцем.

В этот раз на своей странице в Instagram Ребрик разместила уютную фотографию, на которой показалась на прогулке в обычном спортивном костюме.

"Просто сейчас, в этот момент, скажите своим родным, что любите их! Обнимите, приласкайте, позвоните, если они далеко, или напишите сообщения! В круговороте безумной жизни мы так редко признаемся друг другу в любви! А это на самом деле так важно - тем больше сейчас: как никогда!", - напомнила украинцам телеведущая.

На фото Лилия засветилась вместе с собачкой Дикси породы бишон фризе, которую семье знаменитости подарила певица Настя Каменских .

"А мы с Дикси желаем вам тихой ночью без тревог: внутренних и внешних! Утра с хорошими новостями! И тепла в каждой семье - даже если сейчас вы далеко друг от друга ❤️", — добавила ведущая.

Поклонники в комментариях поддержали артистку:

"Это такое важное напоминание❤️";

"Как я Вас хочу обнять. Все обязательно будет хорошо 🙏🏻";

"Все будет УКРАИНА!💙💛🌻Спасибо всегда за вдохновение!!! Любим Вас!";

"Сколько в Вас добра и любви. И вы щедро дарите ее всем людям. Спасибо 🙏!";

"Лучшее фото в инстаграмме, принцесса очаровательная, так держать".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.