Жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью, поэтому у него много снимков, которыми она иногда делится со своими фолловерами.
Так, на странице Даши в Instagram появился черно-белый снимок в провокационной позе.
На нем девушка запечатлена в стильном casual-образе – на ней надет темный жакет, джинсы с вырезами на ногах и белая футболка. Образ дополнен ботильонами на каблуке и поясом-цепочкой. Волосы модели уложены в высокий хвост и завязаны платком, несколько волнистый прядей выпущены прямо у лица. Даша широко раздвинула ноги, она не смотрит в камеру, она очень напряженной улыбается.
Свое фото она прокомментировала строками легендарной украинской поэтессы Леси Украинки.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Взрывы в центре оккупированного Херсона: на кадрах с места заметили нечто очень подозрительное
Джамала на польских "Танцах со звездами" решила удивить публику не только танцами: "Незабываемый опыт"
Обезьянья оспа уже в Украине: какие симптомы и что надо делать, чтобы не заболеть
Среди погибших ребенок: переполненный пассажирами бус влетел в военный автомобиль, фото с места
«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!».
«Все будут хорошо», - ответили Даше ее подписчики.
Напомним, жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку
А еще Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мини-бикини позволила полюбоваться собой возле бассейна