Жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью, поэтому у него много снимков, которыми она иногда делится со своими фолловерами.

Так, на странице Даши в Instagram появился черно-белый снимок в провокационной позе.

На нем девушка запечатлена в стильном casual-образе – на ней надет темный жакет, джинсы с вырезами на ногах и белая футболка. Образ дополнен ботильонами на каблуке и поясом-цепочкой. Волосы модели уложены в высокий хвост и завязаны платком, несколько волнистый прядей выпущены прямо у лица. Даша широко раздвинула ноги, она не смотрит в камеру, она очень напряженной улыбается.

Свое фото она прокомментировала строками легендарной украинской поэтессы Леси Украинки.

«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть, думи сумні!».

«Все будут хорошо», - ответили Даше ее подписчики.

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