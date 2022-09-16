Кроме того, в третьем эфире шоу Джамала и ее партнер Яцек Йешке исполнили на паркете венский вальс, который польское жюри оценило в 38 баллов, что стало одним из самых высоких результатов выпуска, украинская артистка также покорила всех своим пением.
В эфире Джамала спела песню польской музыкальной легенды Кшиштофа Кравчика под названием „Wróć do mnie” ("Вернись ко мне").
"Исполнять песню легенды, еще и на польском - незабываемый опыт! Волнующе очень, но пела с любовью и благодарностью", - признается артистка.
Поклонники в комментариях поддержали Джамалу: "Как красиииво❤️🩹", "Как всегда лучшая", "Так, как поет она, никто не умеет", "Мурашки по коже от вашего голоса и пения🤩", "Польские друзья, мы все благодарны вам за ваше неравнодушие к нашей беде, сколько будем жить, всегда память будем, и потомкам расскажем о великом польском народе! Джамала, вы очень эмоционально, искренне исполнили это произведение, наши сердца пели с вами в унисон!", "Мурашки по телу!!! Невероятно!", "Джамала, браво! спасибо за Ваше творчество".
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По итогам третьего эфира польских Танцев со звездами шоу покинула олимпийская чемпионка-велогонщица Майя Влощевская. Фаворитами шоу, судя по оценкам жюри и отзывов зрителей, являются однополая пара Яцек Елонек и Майкл Данильчук.
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".