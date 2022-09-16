Так, Ирина Горовая решила сделать сюрприз на день рождения своей дочери Натальи и отправилась к ней в Краков. Компанию ей составил 14-летний сын Андрей, которая она родила от Потапа. Кадры продюсерша выложила в своих Инста-сторис.
Ирина с Андреем неожиданно появились перед Натальей, которая ни о чем не подозревала. Удивлению девушки не было предела, она стала обнимать брата и маму, а ее супруг всё снимал на камеру.
«Такие странные блин вообще. Андрею в школу рано вставать и опять эти дебильные уроки и мама плохая…», - говорит Наталья на видео, после чего запись обрывается.
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Прежде чем жениться на Насте Каменских репер, а ныне продюсер Потап состоял в браке с Ириной Горовой, с которой вместе создал самый популярный в Украине продюсерский центр Mozgi Entertainment и ростили двоих детей – старшую дочь Ирины от первого брака – Наталью и общего сына Андрея. Несколько лет назад пара рассталась, однако продолжают поддерживать деловые и родственные отношения.
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