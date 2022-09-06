Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". А недавно звезда разошлась с Владимиром Дантесом, уйдя к другу семьи Мише Кацурину, который развелся со своей супругой. Дантес же начал часто светиться с бывшей женой нового парня Нади - Дашей. И на днях пара призналась, что тоже вместе. Теперь Владимир эту ситуацию жестко обшучивает во время стендапов.

Не забывает Надя и об Инстаграм, где ведет активно блог. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала в мини-шортиках и кофте. Дорофеева позировала перед зеркалом в кухне, сделав селфи. При этом звезда засветила целый ящик пива, который стоял возле розеток.

"Мяу", - игриво подписала Надя фотографию.

Сообщалось, что Дорофеева поделилась необычным фото и рассказала символическую школьную историю, а конце провела параллель с нынешней ситуацией в стране.

"О том, как все не сели, а я села. У меня была мощная учительница украинского языка Галина Федоровна по прозвищу Галифе. Очень строгая и конкретная. Если ґудзик то ґудзик, а не гудзик или не дай бог пуговица. Однажды, класс сговорился ей отомстить за суровость и когда ГФ зашла, поздоровалась и сказала "садитесь", все остались стоять. Словно не поняли, что это за слово такое садитесь. Она повторяла и повторяла, но детский флэш-моб – это детский флэш-моб. Из 27 человек сели только трое – две одноклассницы и я”, - написала Надя.

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