Как сообщает Politeka.net, 16 сентября Наталье Горовой исполнилось 25 года. В своем Instagram счастливая мама трогательно поздравила дочь с днем рождения и обнародовала целую кучу снимков в именинницей.

«Натуся, моя дочь, с Днем рождения! Божья коровка, желаю тебе быть влюбленной, счастливой, улыбающейся и дарующей всем нам такое невероятное чувство покоя и тепла рядом с тобой. Я так горжусь тем, какая ты целостная и настоящая, что ты обожаешь животных и заботишься о них, защищаешь их и помогаешь, что ты не безразлична к людям и их проблемам, можешь заплакать перед фильмом, даже если это 100-й просмотр «Дневник памяти ти)) ооо а как ты готовишь! И откуда у тебя это?)))) 🤣 Доченька, будь счастлива и пусть мирное небо будет над головой. Люблю тебя сильно ❤️», - написала Ирина.

Отметим, что виновница торжества уже прочитала послание и отреагировала на него.

«Мамаааааааа какие замечательные слова, спасибо тебе за все и за поддержку!!!!!❤️», - ответила девушка.

Наталья Горовая — дочь продюсера, соосновательницы продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредительницы и генерального директора группы компаний MOZGI GROUP Ирины Горовой от ее первого брака с Юрием Горовым. Она родилась в 1997 году. В 2000 году ее отчимом стал музыкант Алексей Потапенко. Сейчас Наталья живет в Кракове со своим мужем-иностранцем, за которого тайно вышла замуж. Свадьба проходила в Ливане.

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