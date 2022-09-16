В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, фехтовальщица была за границей. Ольга Харлан уговаривала родителей приехать к ней, но они наотрез отказались.

Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан рассказала, что родители уже 5 месяцев вынуждены ночевать в подвале. Выехать из родного Николаева они отказываются, так как там их дом. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале "Rostyslove Production".

Ольга Харлан родом из Николаева. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, фехтовальщица была за границей. Ольга уговаривала родителей приехать к ней, но они наотрез отказались. В первые недели они поехали в западные области Украины, но через несколько недель вернулись домой.

"Убедить их очень сложно. Я на этом настаивала, но они мне дали понять, что они никуда не уедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что предстанут перед танками", – поделилась Ольга Харлан.

Ольга очень волнуется за них, так как Николаев постоянно обстреливают. В Николаеве родители спортсменки вынуждены постоянно ночевать в подвале - там они чувствуют себя в безопасности.

"Они не хотят отдавать кому-то Николаев. Я понимаю, что мама сказала: "Не дай Бог, они прорвутся, и только тогда мы поедем". Обстрелы - это очень страшно, это ужасно. Мы живем в частном доме, но уже пять месяцев, можно сказать, что они живут под землей", - добавила Ольга Харлан.

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