Знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала и рассказала, как прошла ее первая эфирная неделя на новой работе.

Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Теперь Лилия стала ведущей нового сезона информационно-познавательного проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ".

На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами по съемкам вместе с коллегами, а также по гримёрке.

"Эта первая эфирная неделя "Утро дома" завершена! Полет - нормальный! Счастлива вернуться в эфир и снова делать то, что я так сильно люблю ❤️Обожаю это ощущение, когда надо просыпаться рано утром, когда ты чувствуешь легкий недосып и мечтаешь о душистом кофе, когда есть возможность сказать простые слова «доброе утро!» Да, сейчас это только о надежде… Но я верю, что скоро мы победим и эти слова будут дарить ощущение спокойствия и безопасности. Поэтому: доброе утро! Спасибо ВСУ, что это возможно! 💛💙", - делится Ребрик.

Кроме того, не забывает Лилия и о своей актерской карьере. Звезда анонсировала, что 18 сентября, в воскресенье, в Виннице состоятся театральные гастроли с ее участием в спектакле «Женщина над нами».

Поклонники в комментариях поддержали телеведущую: "Лилия, рады снова вас видеть ❤️Рада, что вы и дальше реализуетесь в профессии и несете добро и позитив в каждый дом", " Осень - время перемен❤️🍁 Все обязательно будет хорошо".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.