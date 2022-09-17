Так, с начала полномасштабного вторжения рф звезда делилась в сторис, что уехала за границу и жила там некоторое время. Затем она вернулась в Украину, но в конце лета снова отправилась в путешествие за границу.

Ранее Анна публиковала эффектные кадры из Италии, где насладилась несколькими днями в Риме, а затем улетела в Испанию. Пока украинцы столкнулись с настоящей осенью с холодами и дождями, Неплях показала, как наслаждается солнышком на испанском курорте.

В этот раз на своей странице в Instagram модель разместила соблазнительные селфи, на которых покрасовалась в асимметричном атласном платье желтого цвета, удачно подчеркнувшем ее прелести.

"Теперь лето только за деньги...", - лаконично написала под фотографиями Анна.

Ранее Неплях признавалась, что из-за стресса набрала лишний вес. Летом, по ее словам, она при росте в 173 см весила 68 кг, наев 9 кг. Но модель не стесняется своих форм и уверенно демонстрирует фигуру.

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом снова набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием отгородиться от внешнего мира, набрав вес", - писала Неплях в своем Instagram.

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