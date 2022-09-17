Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к поклонникам и хейтерам.
Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена в интересный позах и необычном образе. Перед камерой она появилась в ассиметричной джинсовой юбке и светлой футболке, поверх которой накинула короткую розовую курточку. Дополняют образ модные бежевые босоножки и небольшая сумочка, волосы девушки собраны в высокий хвост, а на ее лице элегантный макияж.
В подписи к фотографиям Ульянова написала: "Это я могла бы сейчас ходить за границей, по версии хейтерских шаболд, которые пишут, что я собираю себе на отдых. Но нет, это наш прекрасный Киев, ну а я шагаю в счастливое будущее, где мы с вами уже собрали около 150К гривен на бавовну".
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