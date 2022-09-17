Брат певицы Tayanna Миша Марвин вернулся в Россию и продолжит строить карьеру на лейбле Black Star.

Артист, настоящее имя которого Михаил Решетняк, ради кровавых рублей решил предать Украину и просто удалил все свои посты в поддержку Украины и с осуждением войны.

На своей странице в Instagram певец сообщил радостную для себя новость, которой разгневал украинцев.

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашу и Вальтером Леруссе все обсудили. Больше нет никаких недоразумений. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями) 🤝Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", - сообщил брат Tayanna.

В комментариях к посту на предателя Мишу Мартина обрушился шквал критики:

"Ой, а что произошло? Деньги закончились? ПРОСТО ДНО🤢🤮 жаль только твоих родных, на которых польется все говно💩";

"Просто шок, Миша, ты будешь продолжать петь в россии и развлекать россиян?";

"Какой позор! Обосрался и продался. И это на фоне ужасов, что россия наделала в Изюме. Хотя за деньги можно сказать "не все так однозначно"";

"Деньги не пахнут? Не забудь поехать в оккупированные рашей территории Украины и дать там концерт!🤮 шок";

"Ты же больше не вернешься в Украину, я надеюсь! рашистское💩".

TAYANNA пока никак не прокомментировала решение своего брата.

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