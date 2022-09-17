За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram жена артиста Ирина Монатик разместила трогательное видео с очередного концерта, на котором пока Дмитрий развлекает публику на сцене, за кулисами танцуют их сыновья Платон и Даниил.

"Осуществи мечту наших невероятных детей 🙏🏾🙏🏾🙏🏾💛💛💛💙💙💙мы так мечтаем вернуться домой и жить вместе со своей семьей в мирной Украине!!!!! Наш невероятный папа и муж Дмитрий Монатик много делает и зарабатывает для любимой Украины!", - написала своеобразную "молитву" Ирина под видео.

Жена Монатика также призвала украинцев по возможности поддерживать наших волонтеров, помогающих ВСУ.

В комментариях к публикации отметились многие знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Надя Дорофеева и Леся Никитюк.

"Какие хорошие, это поддержка для папы!!! Маленькие Монатики, но большие поклонники!!!❤️🔥", "Ира, спасибо вам и Дмитрию за такой добросовестный труд", "Это просто любовь 💕", - пишут восторженные поклонники.

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.