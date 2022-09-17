Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина решила подробнее рассказать о своих увлечениях и медитации в том числе. Артистка призналась, что это помогает избавиться ей от всего того, что мешает хорошей жизни.

«Это произошло со мной три года назад… Абсолютно уставшая и забитая в темный угол я направила запрос во вселенную – найти решение и объяснение моего психоэмоционального состояния. И тогда в моей жизни отличным способом появились медитации. Придя к регулярной практике, я получила мощный импульс к развитию и масштабированию личности. Уделила много часов изучению этого пути на собственном опыте и не перестану транслировать успехи и действие, которое медитация привнесла в мою жизнь» - поделилась откровением Ксения.

Она подметила, что в современном мире само понятие «медитация» оцеплено многими клише, которые начинают пугать и препятствовать практике. Но для нее сейчас медитация – это большой шаг навстречу себе и принятию всего, что происходит вокруг.

Ксения убеждена, что именно сейчас, в это время травмирующая неопределенность, полная стрессом и болью, во время переоценки ценностей и стремительной смены всего мира, легче всего отказаться от старых привычек и начать новую жизнь.

«И начать этот путь достаточно просто. В любом возрасте, в любой точке мира, в любую минуту вы можете принять решение и изменить всю свою жизнь! Все зависит только от вас и больше не от кого» - написала Ксения.

Вторая «Холостячка» Злата Огневич решила прокомментировать увиденное: «Идеальная женщина ❤».

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.