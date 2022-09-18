Популярная артистка Дженнифер Лопес снялась в рекламе трендовых нарядов и не стала скрывать помолодевшее лицо.

53-летняя Дженнифер Лопес активно показывает в Инстаграм, как занимается своим брендом косметики, рекламирует трендовую одежду и впечатляет интересными образами. Примечательно, что исполнительница после свадьбы стала больше времени уделять своим нарядам.

В дизайнерском костюме Лопес похвасталась моложавым образом, как и двадцать лет назад. Причем сделала акцент артистка также и на свою кожу без морщинок.

В кожаном наряде звезда покрасовалась более вызывающе и не стала скрывать, что ей нравится хвалебное внимание:

«Королева; Наша любимая иконка 💖; Красота такая кукольная 😍; красивый костюм хх; @jlo моя любимая латиноамериканка 🔥; Удивительно😍👏; Соскучилась по тебе❤️❤️; Люблю тебя бэби❤️; Джен, ты есть и всегда будешь для меня такой талантливой, замечательной и красивой женщиной. 💖; Посмотрите на эту улыбку🥰🥰; Завораживает 😍😍» - пишут фанаты.

Поклонники поддерживают Дженнифер и всегда оставляют восторженные комментарии, в особенности восхваляют фанаты одежду Лопес, которая как бы показывает, насколько хороша кожа у артистки без всяких подтяжек.

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