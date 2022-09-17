Телеведущая Леся Никитюк в окружении спасателей рассказала, чего боится больше всего.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”, в которой она ездит на разным уголкам Украины и рассказывает интересные истории.

Сейчас теледиву занесло в Кривой Рог Днепропетровской области, который в последние три дня подвергся масштабным ракетным обстрелам со стороны российских войск.

По случаю дня спасателя, который отмечают в Украине 17 сентября, Леся Никитюк сфотографировалась с окружения криворожских сотрудников ГСЧС и поблагодарила их за работу. Снимок она выложила на своей странице в Инстаграм.

«Я больше всего боюсь не звуков воздушной тревоги, а звуков сирен скорой и пожарной после воздушной тревоги! Спасибо за помощь! Спасибо за спасенные жизни! С Днем спасателя🇺🇦», - написала Никитюк.

Отметим, что Россия за три дня выпустила по дамбе в Кривом Роге 13 ракет, в том числе самых дорогих.

Как рассказал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, уровень воды в реке Ингулец, протекающей в Кривом Роге, вернулся к обычному, но на самих гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются, так как разрушения очень серьезные.

Напомним, Никитюк вслед за Дорофеевой показала себя смешливой девчонкой: кадр, который никто не видел

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Никитюк, которая скрывает личную жизнь, засветилась со своим "ухажером": стояла возле будки с фастфудом