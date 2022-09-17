Музыкант Святослав Вакарчук присоединился к украинцам, чтобы донести миру правду о зверствах российских оккупантов в Харьковской области.

Украинцы в соцсетях распространяют страшный снимок из Изюма – рука погибшего человека с сине-желтым браслетом.

Браслет обнаружили на руке одного из убитых россиянами людей в Харьковской области. 16 сентября криминалисты установили, что это украинский военнослужащий, который погиб от рук оккупантов.

Музыкант Святослав Вакарчук решил донести миру правду о массовом убийстве гражданских и пленных военных ВСУ в Изюме.

У себя в Инстаграм он разместил кадры, на которых показал точно такой же браслет на своей руке и поделился своими мыслями.

«Браслет, лента на руке в цветах нашего флага – это так привычно и естественно. Нам. А для врага – повод убить. Убить по одной, самой главной для них причине – потому, что ты украинец. Мир, озознай в конце концов #russiaIsATerroristState ❗», - написал Вакарчук.

Пользователи сети откликнулись на кадры лидера группы "Океан Эльзы".

"Все самые страшные сны теперь наяву",

"У меня их 3 на одной руке 💔",

"Все отдается сторицей 🙏 мы сильны😇 Слава Украине😊", - пишут в сети

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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