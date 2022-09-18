Победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной, шоумен Александр Эллерт в разгар полномасштабной войны рф против Украины уехал в США, из-за чего теперь его часто критикуют.

В этот раз на своей странице в Instagram Эллерт разместил странный пост. Судя по геолокации, сейчас он находится в Сан-Диего Калифорнии.

"Я где-то на днях услышал и хожу думаю на эту тему «всем на свете движет энергия… и нами, людьми, не исключение»©️кто-то. предлагаю не согласиться😈Допустим, внутренняя энергия это какая-то субстанция, благодаря которой происходят вещи вокруг нас, да и внутри нас. А мы просто емкость для этой субстанции… каждый из нас совершенно разные емкости и сосуды: колбы, банки, вазы, графины, кастрюли, есть и декантеры, кто-то дуршлаг… понимаете, да?!)», — пишет Александр.

А дальше звезда "Холостчки" поразмышлял о достижении целей в жизни.

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"И теперь мы, достигаем какой-то цели… до чего-то дошли или произошло что-то… и скорее всего мы были сосредоточены на достижении этой цели… наше внимание или часть его было сконцентрировано на этом результате. Получается, что своим вниманием и концентрацией мы можем направить ту самую мощную субстанцию ​​в любое русло, а не расплескивать ее на все подряд. А вы что за сосуд? Как чувствуете? Считаю, что любой дуршлаг можно превратить в декантер, и я уверен это увлекательный путь…", — продолжил свое "философствование" Эллерт.

Подписчики в комментариях удивляются: "Вот это вас накрыло! Включился Саша-физик?", "Саня, что вы курите, чтобы писать такие посты? 😂".

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