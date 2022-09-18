Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич активно ездит по городам с благотворительными концертами, рассказывает о себе и своей жизни, а также впечатляет образами на выступлениях. Нередко Злата рассказывает о том, как ухаживает за собой и чем балует кожу для блестящего эффекта.
«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата.
Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее, у звезды свой принцип по уходу за кожей, поэтому она старается придерживаться специальных правил.
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Ранее Злата рассказала, как встречала украинцев, которые выжили в Мариуполе и Изюме, тех, у кого сгорел дом из-за обстрелов россиян или тех, у кого родственники служат на фронте.
"Я слышу так много ваших историй. Каждый раз, после концерта, когда вы просто рядом, всеми клеточками! Мы обнимаемся крепко-сильно, а я – слушаю, слушаю… И сердце мое уже разорвано полностью, но и силой наполняется. Потому что я продолжаю верить в победу жизни над всем темным и гадким", - отметила Злата Огневич.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.