Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич активно ездит по городам с благотворительными концертами, рассказывает о себе и своей жизни, а также впечатляет образами на выступлениях. Нередко Злата рассказывает о том, как ухаживает за собой и чем балует кожу для блестящего эффекта.

«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата.

Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее, у звезды свой принцип по уходу за кожей, поэтому она старается придерживаться специальных правил.

Ранее Злата рассказала, как встречала украинцев, которые выжили в Мариуполе и Изюме, тех, у кого сгорел дом из-за обстрелов россиян или тех, у кого родственники служат на фронте.

"Я слышу так много ваших историй. Каждый раз, после концерта, когда вы просто рядом, всеми клеточками! Мы обнимаемся крепко-сильно, а я – слушаю, слушаю… И сердце мое уже разорвано полностью, но и силой наполняется. Потому что я продолжаю верить в победу жизни над всем темным и гадким", - отметила Злата Огневич.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.