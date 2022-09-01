Російська артистка Алла Пугачова висловилася на адресу соловйова, який накинувся на неї після повернення до росії.

Відома російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін розкритикував російську "спецоперацію" в Україні, повернулася до Росії після кількох місяців життя за кордоном. Після повернення примадонна відразу ж натрапила на критику путініста та пропагандиста соловйова.

"Повернулася до росії, щоб дітей до школи відправити, у відпустці була? Та кого обманювати? І не помітила, що чоловік ніс, не сказала ні слова. А приїхала навіщо? Гроші скінчилися? Не думаю", - обурювався соловйов, закликаючи Аллу Борисівну висловитись про війну, яку розв'язала росія в Україні.

Пугачова не стала мовчати і вирішила жорстко та публічно попустити путініста. У своєму Instagram артистка опублікувала фотоколаж, який складається з її знімка з чоловіком та фото мерзенного солов'єва. Підписала знімок коротко: "Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості та хамства".

Користувачі в коментарях потримали Аллу Борисівну в її висловлюванні: "Браво, Алло Борисівно!", "Ви найкраща", "Лопне!", "Яке воно закінчене, той володіючи", "Мудра жінка!", "Та не шкода, відплатиться" за заслугами", "Будьте щасливі, це головне. А зло воно завжди повертається, вони ще своє отримають", "Собака гавкає, караван йде", "Та вже краще нехай не лусне, а надується, і полетить у космос, до біса", "Все одно одного прекрасного дня лусне! Такі довго не живуть".

Нагадаємо, "Ціную кожен момент": Дорофєєва в одному відео показала, яким було її літо.

Як повідомляла Politeka, "Складний час": Каменських заінтригувала піснею, яку мала випустити на початку весни.

Також Politeka писала, що "Не заради піару": Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.