Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала о трудностях материнства и показала фото с дочерью, которой нужна операция.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна разместила яркую фотографию на прогулке с маленькой Элизабет, сделанную еще до наступления холодов.

"Фото не супер качества, но хочу его оставить здесь! Я так ее люблю, хоть и тяжело, иногда и нервы сдают! Но смотрю на ее улыбку и все проходит ☺️ выдыхаю, и с новыми силами бегу играть. И все по кругу! просыпаемся, моемся, едим, играем, подстраиваемся под настроение друг друга и ложимся спать", — признается супруга Сасанчина.

Девушка также рассказала, что в эти дождливые дни все еще более монотонно.

"Теперь каждый день дожди, во двор нормально не выйдешь, поэтому сидим в доме. Просматриваем фотографии, фильмы, пьем чай и думаем, как будем проводить следующее лето ☀️", - добавила избранница звезды "Голос країни".

Ранее супруга Сасанчина рассказала, что у их дочери после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию из-за постоянных простуд у ребенка приходится переносить уже несколько месяцев.

Недавно молодая мамочка с дочкой снова были на осмотре, выслушали многих хирургов, и решили наблюдать и пробовать другие методы лечения, а если ничего не поможет, тогда гемангиому удаляют хирургически.

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