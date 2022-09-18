Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где впечатлила Настю Каменских своей авторской песней "Свята". После этого звезда в составе группы KAZKA выпустила несколько альбомов, песни из которых становились хитами не только в Украине, но и мире.

А в прошлом году Зарицкая решилась пойти на "Танці з зірками", где ее партнером стал танцор Юрий Мешков. Пара заняла пятое место и настолько стали близки, что фаны заподозрили Юру и Александра в романе. Зарицкая не опровергла роман, а после шоу Мешков с певицей продолжали танцевать. Также артистка позвала танцора сняться в романтическом клипе.

Теперь же Александра опубликовала новое видео в Инстаграм, где показала своего возлюбленного. И как можно заметить по кадрам, Юрий остался в прошлом.

"Если бы была версия от моего парня. Люблю тебя сильно", - написала Зарицкая.

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