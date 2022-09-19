Популярный украинский комик Юрий Великий, который в "Квартал 95" долгое время пародировал президента Владимира Зеленского, часто радует своих поклонников яркими и веселыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист порадовал украинцев очередной веселой пародией на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Поводом для пародии стало недавнее видео в сети, где самопровозглашенный белорусский президент колет дрова. Так, Юрий Великий в своем стиле высмеял Лукашенко, появившись в своем ролике с усами и в соответственном наряде. Убедительности образу пародии добавляет стиль речь, как у "бацьки". В видео Великий в образе Лукашенко пытается рубить дрова, при этом неправильно держит топор.

В подписи к публикации Великий написал: "ЛУКАШЕНКО и ДРОВА" или как Бацька не дал Европе замерзнуть. Смеемся – значит, не сдаемся. Спасибо соавторам за авторскую, актерскую и съемочную помощь".

Поклонники тут же принялись комментировать новую пародию комика: "Лучший пародист", "Очень-очень нравится. Браво!", "Гениально", "Это гениально", "Юрий, спасибо за настроение", "Благодарю вас за настроение", "Шедевр", "Что не фраза, то крылатая!", "Как всегда, круто".

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